В преддверии Дня пожилого человека начальник Госпиталя для ветеранов войн рассказал о факторах долголетия.

Российский генетик Максим Кабанов заявил, что каждый человек может прожить до 120 лет благодаря современным достижениям медицины и генетики. Об этом пишет "Петербургский дневник".

По словам ученого, существуют определенные гены, которые отвечают за долголетие, и если человек будет следить за своим здоровьем и правильно питаться, то он может дожить до 120 лет.

Ученый также подчеркнул, что важно не только жить долго, но и сохранять качество жизни. Для этого необходимо заботиться о физической и психической здоровье, участвовать в социальной жизни и развивать свой ум.

Максим Кабанов является одним из ведущих специалистов в области генетики и медицины в России. Он известен своими работами по изучению генетических механизмов старения и возможностей их коррекции.

Ранее сообщалось, что на улице Рихарда Зорге проводят капремонт поликлиники.

Фото: Piter.TV