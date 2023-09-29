Петербуржцам рассказали, что нужно, чтобы прожить до 120 лет

Российский генетик Максим Кабанов заявил, что каждый человек может прожить до 120 лет благодаря современным достижениям медицины и генетики. Об этом пишет "Петербургский дневник".
По словам ученого, существуют определенные гены, которые отвечают за долголетие, и если человек будет следить за своим здоровьем и правильно питаться, то он может дожить до 120 лет.
Ученый также подчеркнул, что важно не только жить долго, но и сохранять качество жизни. Для этого необходимо заботиться о физической и психической здоровье, участвовать в социальной жизни и развивать свой ум.
Максим Кабанов является одним из ведущих специалистов в области генетики и медицины в России. Он известен своими работами по изучению генетических механизмов старения и возможностей их коррекции.
Ранее сообщалось, что на улице Рихарда Зорге проводят капремонт поликлиники.
Фото: Piter.TV
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