Онколог рассказал, кому стоит опасаться рака лёгких

Медик отметил, что в группе риска находятся не только курильщики.

Помимо курильщиков, в группе риска по онкологии лёгких есть ещё несколько категорий населения. По словам онколога и химиотерапевта Максима Астраханцева, тяжёлым заболеванием также могут заболеть люди, которые работают на производстве асбеста, лакокрасочных материалов, или на угольных шахтах. Об этом сообщает RT.

Чаще всего раком лёгких болеют курящие мужчины в возрастном диапазона 50-60 лет. Однако онкология может проявиться у тех, кто никогда не курил, в случае наследственной предрасположенности и воздействия неблагоприятных факторов внешней среды, подчеркнул Астраханцев.

Медик подчеркнул, что для профилактики заболевания необходимо отказаться от сигарет, так как у курильщиков риск развития рака выше примерно в 10-12 раз, чем у некурящих. Кроме того, необходимо делать флюорографию или рентгенографию.

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Фото: Piter.TV