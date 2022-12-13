В Центре СПИД нарисовали портрет среднестатистического человека с ВИЧ

Большинство людей получают вирус половым путем.

Главный врач Санкт-Петербургского центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Татьяна Виноградова рассказала, у кого чаще всего находят ВИЧ. По словам специалиста, вирус все чаще выявляют у среднестатистических людей, которые вовсе не являются маргиналами. Об этом медик сообщила "Петербургскому Дневнику".

Татьяна Виноградова отметила, что основной способ заражения – незащищенный половой контакт. Около 80 процентов пациентов центра получили вирус именно таким путем. Врач подчеркнула, что болеют люди всех специальностей. Большинство из них находятся в возрастной категории 30-50 лет. И почти все когда-то вступали в интимную связь с человеком, ВИЧ-статус которого неизвестен.

Врач отметила, что ВИЧ давно не является болезнью маргиналов. Теперь его носителями все чаще становятся люди с семьей и высшим образованием. Медик призвала горожан пройти тест на вирус, чтобы приостановить распространение заболевания. Анализы может сдать анонимно и бесплатно любой человек.

Кроме того, будет правильно перед первой близостью попросить у полового партнера справку об отсутствии инфекций и вирусов, передающихся половым путем. Добавим, что сегодня прозрачность в отношениях является трендом у молодежи.

Ранее на Piter.tv: борец за права инвалидов Светлана Быстрова не может получить жизненно важное лекарство и просит Комздрав помочь.

Фото: СПБ Центр СПИД