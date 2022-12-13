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В Центре СПИД нарисовали портрет среднестатистического человека с ВИЧ
Сегодня, 19:54
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В Центре СПИД нарисовали портрет среднестатистического человека с ВИЧ

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Большинство людей получают вирус половым путем.

Главный  врач Санкт-Петербургского центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Татьяна Виноградова рассказала, у кого чаще всего находят ВИЧ. По словам специалиста, вирус все чаще выявляют у среднестатистических людей, которые вовсе не являются маргиналами. Об этом медик сообщила "Петербургскому Дневнику". 

Татьяна Виноградова отметила, что основной способ заражения – незащищенный половой контакт. Около 80 процентов пациентов центра получили вирус именно таким путем. Врач подчеркнула, что болеют люди всех специальностей.  Большинство из них находятся в возрастной категории 30-50 лет. И почти все когда-то вступали в интимную связь с человеком, ВИЧ-статус которого неизвестен. 

Врач отметила, что ВИЧ давно не является болезнью маргиналов. Теперь его носителями все чаще становятся люди с семьей и высшим образованием. Медик призвала горожан пройти тест на вирус, чтобы приостановить распространение заболевания. Анализы может сдать анонимно и бесплатно любой человек. 

Кроме того, будет правильно перед первой близостью попросить у полового партнера  справку об отсутствии инфекций и вирусов, передающихся половым путем. Добавим, что сегодня прозрачность в отношениях является трендом у молодежи. 

Ранее на Piter.tv: борец за права инвалидов Светлана Быстрова не может получить жизненно важное лекарство и просит Комздрав помочь.

Фото: СПБ Центр СПИД

 

Теги: вич, здоровье, спид, центр по профилактике и борьбе со спид
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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