Борец за права инвалидов Светлана Быстрова не может получить жизненно важное лекарство и просит Комздрав помочь

По словам Быстровой, петербуржцам, которым назначаются дорогие редкие препараты, приходится "побегать" сначала за рецептом, а потом – "охотиться" за самими лекарствами, которые не резервируют в аптеках под конкретную фамилию.

Петербуржцы, которым положены льготные лекарства, стали сталкиваться с трудностями при попытке их получить. В январе родственники блокадницы Валентины рассказали, что полтора месяца не могли получить по льготе препараты "Иресса" и "Тагриссо", которые подавляют рост опухолевых клеток. Трудности есть и с другими препаратами из утвержденного Смольным перечня жизненно важных лекарств.

Лидер движения за права людей с инвалидностью "Колясочники Петербурга" Светлана Быстрова стала получать лекарства по льготе совсем недавно, и на днях социальный работник не смогла выкупить для нее несколько препаратов, включая очень дорогой "Селлсепт". Как следует из инструкции к препарату, это иммунодепрессивное средство итальянского производства с действующим веществом микофенолата мофетил, которое назначается для профилактики острых отторжений органов после аллогенной пересадки.

По словам Быстровой, петербуржцам, которым назначаются дорогие редкие препараты, приходится "побегать" сначала за рецептом, а потом – "охотиться" за самими лекарствами, которые не резервируют в аптеках под конкретную фамилию. Для маломобильных и пожилых людей это превращается в огромную проблему.

Нужно менять систему обеспечения льготными лекарствами в Санкт-Петербурге. Существующая ужасна. Так, чтобы получить рецепт, нужно приложить немалые усилия. Это к теме нагрузки на пожилых: нужно посетить поликлинику, врач должен выписать лекарство. Врачи визируют документы, потому что все идет по кодам региональной или федеральной льготы. Получаешь рецепт – и начинается самое интересное: поиск мест, где лекарства есть. Аптек много, их нужно обзвонить. Даже если ты нашел лекарство и тебе сказали, что оно есть, пока до аптеки доберешься, его уже может не быть, потому что не резервируют препараты под фамилию. И ты будешь как гончая мотаться по городу в поисках той аптеки, где твои лекарства есть, но это если ты на ногах, а я – в коляске и не могу так охотиться, – подчеркнула Быстрова

Соцработница, которая помогает Светлане Быстровой, так и не смогла купить необходимый дорогой препарат, сообщив своей подопечной, что информация о нем есть на сайте одной из аптек на Садовой улице. По факту его, как правило, не бывает в наличии – аптека держит изображение упаковки на сайте, чтобы врачи могли выписать рецепт – и создается иллюзия, будто бы лекарство есть, говорит Быстрова.

Она [соцработник] в третьей аптеке из четырех взяла только одно лекарство от диабета, а вот это, самое главное и дорогое, лечение им в месяц в 10 тысяч обходится, якобы есть только в одной аптеке на Садовой. По факту оно там не появляется вообще, хотя на сайте аптеки его фотография размещена. Для чего? Чтобы врачи выписывали. То есть его в наличии нет, практически не бывает, но держат на сайте, что как бы оно есть, чтобы выписывали рецепты, – пояснила Быстрова, обозначив странную схему реализации рецептурных редких лекарств

Петербурженка задается вопросом – точно ли такое лекарственное обеспечение необходимо? Также она просит Комитет по здравоохранению прояснить ситуацию с препаратом, намереваясь подать обращение к чиновникам.

Я задала себе вопрос: зачем мне такое лекарственное обеспечение? Моя локальная ситуация такова: я поняла, что мне теперь надо писать в Комитет по здравоохранению, потому что мне сказали, что этого лекарства практически не бывает, – подытожила она

Сервис по поиску льготных лекарств на портале "Здоровье петербуржца" показывает одну упаковку таблеток "Селлсепт" по региональной льготе в аптеке №69 на Садовой улице.

Фото: pxhere.com