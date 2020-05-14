Видео: как робот оперирует на сердце

Кардиохирурги 40 больницы в Сестрорецке возобновили операции на роботе Da Vinci. На сегодняшний день это единственное в Петербурге медицинское учреждение, где проводятся робот-ассистированные операции на работающем сердце.

Специалисты кардиохирургического отделения провели 3 операции аортокоронарного шунтирования. Пациентами стали трое мужчин с ишемической болезнью сердца 50, 57 и 58 лет.

В отличие от классических доступов для проведения АКШ: стернотомии и торактомии, операция с использованием хирургической системы Da Vinci производится лапароскопически через четыре прокола диаметром не более 1 сантиметра.

Артём Пайвин, заведующий кардиохирургическим отделением СПБ ГБУЗ "Городская больница №40", доктор медицинских наук:

Конечно, это сложно. Это затратно для больницы, это трудозатратно для персонала. Но финальный результат, конечно, впечатляет. У пациента абсолютно нет никакого разреза, операция выполняется через 4 прокола грудной стенки. Эти пациенты на следующий день уже вовсю ходят по отделению, и в принципе, они готовы к выписке через 3-4 дня после операции.

Такое минимально инвазивное хирургическое вмешательство обеспечивает снижение рисков инфицирования, минимальную кровопотерю, сокращение болевых ощущений и дискомфорта после операции. Все это позволяет пациенту в кратчайшие сроки вернуться к обычной жизни.

Александр, пациент СПБ ГБУЗ "Городская больница №40":

По большому счету я даже и не понял, что операция была. Наркоз дали, глаза закрыл и тут же открыл. Как будто поспал, ничего особенного.

Всех прооперированных с помощью хирургической системы Da Vinci уже выписали из стационара. Теперь кардиохирурги городской больницы №40, которые специализируются на миниинвазивных вмешательствах на сердце, надеются поставить и такие робот-ассистированные операции на поток.