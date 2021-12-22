Миниинвазивные операции на сердце и сосудах

Операция на сердце, после которой нет шрамов, отсутствуют серьезные ограничения по физической нагрузке, а время восстановления не превышает нескольких дней – сегодня это реальная практика лечения пороков сердца, которую успешно применяют в Петербурге.

Ежегодно в кардиохирургическом отделении городской больницы №40 в Сестрорецке проводят более шестисот операций. Все вмешательства выполняются специалистами, имеющими первую и высшую квалификационные категории, а стаж работы не менее 7-ми лет. Это кардиохирурги, кардиологи, анестезиологи-реаниматологи, перфузиологи – врачи, которые отвечают за искусственное кровообращение - доктора и кандидаты медицинских наук.

Пациентам с нарушениями работы сердца и сосудов проводят коронарное шунтирование с использованием классических и современных методик, осуществляют хирургическое лечение осложненных форм ишемической болезни сердца, коррекцию приобретенных пороков, одноклапанное и многоклапанное протезирование, реконструктивные клапансохраняющие операции, хирургическое лечение аневризм и полный спектр сосудистых операций при заболеваниях периферических сосудов.

Операционные и отделение реанимации оснащены новым самым современным оборудованием, позволяющим проводить вмешательства на сердце, крупных магистральных сосудах, а также осуществлять тщательный мониторинг и лечение больных в раннем послеоперационном периоде.

Кардиохирургическое отделение 40 больницы специализируется на проведении миниинвазивных кардиохирургических операций и имеет самый большой опыт таких вмешательств в России. Снижение послеоперационной кровопотери, уменьшение времени, проведенного в реанимации, улучшение функции легких доказывают необходимость применения малотравматичных технологий в кардиохирургии. А меньшая операционная травма и сохранение каркасной функции грудной клетки позволяет осуществлять раннюю активизацию и реабилитацию пациентов, что способствует существенному уменьшению сроков стационарного лечения.

На сегодняшний день 40 больница – единственное в Петербурге медицинское учреждение, где проводятся и робот-ассистированные операции на работающем сердце. Миниинвазивное аортокоронарное шунтирование сосудов сердца с использованием хирургической системы Da Vinci осуществляется лапароскопически через четыре прокола диаметром не более 1 сантиметра. Такое хирургическое вмешательство обеспечивает снижение рисков инфицирования, минимальную кровопотерю, сокращение болевых ощущений и дискомфорта после операции на сосудах сердца.

Разработка и внедрение новых протоколов вмешательств, адаптированных к инновационному оборудованию и инструментам, в последние годы все чаще сближает, а иногда и объединяет работу специалистов, связанных с патологиями сердца и аорты. Сердечно-сосудистый центр, созданный на базе Городской больницы номер 40, работает в режиме 27 на 7 и принимает не менее 5 тысяч пациентов за год. Две тысячи с острым коронарным синдромом, около полутора тысяч с инсультами. До 50 человек в неделю проходят плановую коронароангиографию сосудов сердца. По результатам которой эндоваскулярные хирурги ежегодно выполняют более 2000 высокотехнологичных рентгенохирургических вмешательств – стентирования сосудов сердца. В их числе и гибридные операции с привлечением сосудистых хирургов, которые справляются с осложнениями внутрисосудистых доступов. Эндоваскулярно сегодня лечатся и нарушения ритма сердца. Интервенционное лечение чаще всего происходит в плановом порядке. Нуждающиеся в высокотехнологичной медицинской помощи пациенты отбираются на амбулаторном приеме.

Видео: Piter.tv