В Сестрорецке научились лечить ожирение эндоскопически

В городской больнице №40 провели первую в России эндоскопическую бариатрическую операцию.

Эндоскопическая рукавная гастропликация – это минимально инвазивная операция, при которой эндоскоп вводится через рот пациента в желудок, после чего с использованием эндоскопической сшивающей системы OverStitch внутри органа накладывают швы. В результате это обеспечивает уменьшение размера и объема желудка примерно на 70%., а значит гарантирует дальнейший эффект похудения. Вмешательство происходит без необходимости выполнения разрезов на передней брюшной стенке, что обеспечивает пациентам быстрое восстановление и меньшее количество послеоперационных осложнений.

Иван Трусов, заведующий эндоскопическим отделением СПб ГБУЗ "Городская больница №40":

Данная операция выполняется пациентам с морбидным ожирением, с индексом массы тела от 30 до 50, которым по тем или иным показаниям не показано хирургическое лечение. Данные пациенты ввиду наличия у них ожирения, к сожалению, имели большое количество сопутствующих, заболеваний. Это сердечно-сосудистые заболевания. У одного пациента заболевание печени, которое сильно мешает хирургам оперировать. Поэтому риски оперативного вмешательства у них крайне высокие, а риски у данной операции намного ниже.

18 сентября врачи больницы Сестрорецка выполнили две эндоскопические рукавные гастропластики пациентам с ожирением III степени. В послеоперационном периоде осложнений не отмечено, а пациенты были выписаны на вторые сутки после операции. Подобное вмешательство проводилось впервые в России, достижение максимального эффекта обеспечило применение очков дополненной реальности, что позволило врачу-эксперту, находящемуся в другой стране ассистировать в операции и делиться опытом в режиме реального времени.

Иван Трусов, заведующий эндоскопическим отделением СПб ГБУЗ "Городская больница №40":

Месяц назад нам удалось побывать в Эр-Рияде у профессора, который является одним из ведущих бариатрических хирургов в мире, у которого в Эр-Рияде находится своя большая бариатрическая клиника, и мы побывали у него на мастер-классах, на обучении по использованию и применению эндоскопической сшивающей системы. Потому что он является ведущим специалистом в этом направлении и выполнил самое большое количество операций.

Инновационная система для эндоскопического наложения швов Apollo OverStitch посредством гибкого эндоскопа используется также для закрытия дефектов стенки полых органов, свищей и полностенного удаления рака в желудочно-кишечном тракте. Так как "Городская больница №40" Курортного района является ведущим стационаром, где уже много лет под руководством заместителя главного врача по хирургии, доктора медицинских наук, профессора Дмитрия Гладышева выполняются бариатрические операции, эндоскопическую рукавную гастропликацию будут использовать как один из методов хирургического лечения проблемы лишнего веса.