В Петербурге состоялась Всероссийская научно-практическая конференция «Реабилитация-2024»

На мероприятии собрались врачи, руководители лечебно-профилактических учреждений, студенты и сотрудники НИИ из разных регионов России и Белоруссии. Встречу приурочили к 50-летию первого центра реабилитации в СССР, который был создан на базе городской больницы № 40 в Сестрорецке.

Поприветствовать участников конференции и поздравить сотрудников одного из старейших медицинских учреждений города приехал губернатор. Александр Беглов передал медицинскому учреждению сертификат на приобретение высокотехнологичного медицинского оборудования. В их числе – лазер для физиотерапии, гидромассажная ванна и виртуальная система реабилитации.

Губернатор Санкт-Петербурга вручил ведущим сотрудникам городской больницы № 40 почетные грамоты и благодарности за вклад в развитие городского здравоохранения.

Городская больница № 40 занимает ведущее место по числу коек восстановительного лечения и медицинской реабилитации в РФ. На сегодняшний день в учреждении функционирует 8 отделений медицинской реабилитации, где ежегодно восстановительное лечение получают до 10 000 пациентов.