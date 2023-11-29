Новый многопрофильный корпус-трансформер больницы №40 примет первых пациентов в январе 2025 года

Губернатор Санкт‑Петербурга Александр Беглов осмотрел строящийся корпус в Сестрорецке. Основной профиль стационара — хирургический, семь операционных будут оснащены новейшим оборудованием, подключенным к одному модулю управления.

Сергей Щербак, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, главный врач СПб ГБУЗ "Городская больница №40":

Оборудование, которое представлено здесь, это так называемая интегрированная операционная, в которой полностью все оборудование подключено к одному модулю и управляется с одного модуля и выводится все на экран, все действия хирурга, все действия приборов, все видно. Это интраоперационный КТ, это рентген с возможностью 3D-навигации и ангиография.

В новом корпусе будут работать 12 отделений: среди них приемно-диагностическое и амбулаторно-консультативное, лучевой диагностики, офтальмологии, сочетанной травмы и реанимации. При необходимости корпус без дополнительных затрат и увеличения штата может быть перепрофилирован под инфекционный стационар.

Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга:

Сестрорецк, наша больница 40, она у нас одна из лучших не только в нашей стране, но и в Европе. Естественно, она требует соответствующей как реконструкции, так и строительства новых стационаров. Мы приняли решение и сейчас завершаем строительство большого крупного стационара. Это 35 000 квадратных метров медицинских площадей. То есть это современный, хороший не просто стационар, а стационар-трансформер.

Также губернатор ознакомился с обустройством новой поликлиники в жилом комплексе у озера Разлив, которая будет обслуживать 8 тысяч человек. Работа учреждения организована по принципу "бережливых технологий", созданы два лечебно-профилактических отделения – детское и взрослое. Помимо врачебных кабинетов, в здании оборудованы смотровые, прививочные и процедурные, а также фильтр-боксы.

Игорь Сотников, руководитель амбулаторно-поликлинического комплекса СПб ГБУЗ "Городская больница №40":

Фильтр-боксы – это дань времени. Пандемия может застигнут нас в любой момент. И, естественно, сейчас любое медицинское учреждение должно содержать фильтр, боксы для принятия пациентов, симптомы острого инфекционного заболевания. Это подразделение максимально приближено к жителям вот этого маленького мегаполиса. И помощь будет оказываться в первом приближении, учитывая, шаговую доступность

Новая поликлиника рассчитана на 210 посещений в смену, приём будут вести терапевты, педиатры, создано отделение психиатрической и психологической помощи. Также в поликлинику будут приглашать специалистов узкого профиля —чтобы жители микрорайона могли рядом с домом пройти диспансеризацию.