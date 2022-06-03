Врачи Сестрорецка поставили на ноги пациента, от которого отказались другие больницы

Городская больница №40 в Сестрорецке славится своими отделениями реабилитации. Каждый год на восстановительное лечение в стационар приезжают тысячи пациентов не только из Петербурга, но и из регионов и даже зарубежных стран. 2 года назад в больнице после ДТП оказался 18-летний Никита Ильин. Молодой человек получил черепно-мозговую травму и оказался прикован к постели. Но после нескольких курсов реабилитации в Сестрорецке, он практически вернулся к обычной жизни.

У меня встали часы в это время. Я была дома и удивилась, что такое, посмотрела на кухню, почему у меня часы встали? И я начала мужу звонить, сыну второму звонить, и никто мне не отвечает. Я понять ничего не могу. А потом мне уже средний сын звонит, что Никита разбился. Я если честно подумала, что руки-ноги переломал. А потом уже когда за мной приехал муж с папой, и мы поехали уже в ЦРБ, там-то я поняла, что там все дело очень серьезно, -

вспоминает тот страшный летний день мама Никиты Татьяна Пономарева.

Он ехал на квадроцикле, куда ехал, мы сами не знаем, он не помнит. И выскочил лось. Вот и все. Вот такое стечение обстоятельств. В 2021 году в его день рождения прямо в 18 лет. На пятые сутки мы все-таки добились того, что его забрали в областную больницу в Питер, и там три месяца комы его долго не могли снять с ИВЛ. Тоже много раз пытались вывести из комы. Я уже приехала за ним ухаживать, и он вроде как меня узнает, хотя весь в трубках это было страшно, на самом деле очень. Это, наверное, моя такая самая страшная неделя была, когда ты видишь своего ребенка в таком состоянии: пролежни, трубки кругом, он толком ничего не понимает, а потом ковид. Его забрали в ковидник, там у него случился инсульт. Думали, что он не выживет, если честно. Все отказались, отказались все его брать, где я только не была, еще плюс ковид же был, половина больниц закрыто было, очень было тяжело. И вот Сестрорецк единственный, кто говорит – привозите.

Лечащий врач Никиты Виталий Бобровник, невролог СПб ГБУЗ "Городская больница №40":

По факту он перенес травму головного мозга на фоне ДТП, ему или в Выборге, или во Всеволожске, где он лежал в стационаре, ему так же поставили инсульт. Но на нашем этапе мы это рассмотрели, как вторичные ишемические изменения за счет просто дислокации головного мозга. Основная проблема была травма, и постковидный синдром, скорее всего.

Юлия Пастика, заведующая ОМР ПНС №2 СПб ГБУЗ "Городская больница №40":

Было очень сложно понять, насколько получится у нас вообще, в принципе что-либо. Была собрана мультидисциплинарная команда. Пациент оценен был несколькими специалистами и подобран план с самого начала было небольшое количество процедур, с которых мы начинали.

Ксения Максимова, логопед СПб ГБУЗ "Городская больница №40":

Мы с Никитой начали работать с первых дней, когда он к нам поступил, он был тяжелым пациентом, он не мог самостоятельно дышать, у него была трахеостома, у него была установлена гастрострома, потому что он не мог самостоятельно есть. И первое, что нам нужно было – какую-то связь обратную наладить. Мы для этого использовали такой вспомогательный сервис I do, смысл его заключается в том, что пациент с нами взаимодействует при помощи метода ай-тренинга, то есть общения глазами.

Виталий Бобровник, невролог СПб ГБУЗ "Городская больница №40":

А дальше, когда он уже мог общаться, мог контактировать с нами, было тяжело, но старание у пациента было, потому что он занимался также тренировками, ходил по коридору с инструктором, с логопедом он занимался, с психологом ему нравилось заниматься, потому что так же когнитивные функции — это тренировка.

Ксения Каплий, медицинский психолог СПб ГБУЗ "Городская больница №40":

Первично мы провели с ним диагностику когнитивных функций. Соответственно, память и внимание, реакция, особенности мышления, ну, всего того, что составляет наше сознание, определили уровень. И, собственно говоря, перешли на работу на австрийском аппарате. Она сразу дает пациенту ответ, есть программа обратной связи в ЛФК-процедурах – здесь по такому же принципу: дается какое-то задание, и тут же дается ответ.

Татьяна Пономарева, мать Никиты:

Они молодцы, конечно, они со мной полностью консультировались, обсуждали каждый шаг, каждую процедуру говорили для чего это надо, зачем это надо. И вот мы начали прям колоссально заниматься, заниматься, заниматься.

Никита Ильин, пациент СПб ГБУЗ "Городская больница №40":

Самое сложное – это ЛФК было, мой тренер Егор спуску не давал, заставлял делать. "Хватит ныть и шагай". И ты шел, ты все делал? Да. А там вариантов немного было.

Егор Козлов, инструктор лечебной физкультуры СПб ГБУЗ "Городская больница №40":

Три раза приезжал, получается, к нам. Первый раз мы, соответственно, вертикализировались, попробовали ходить, ну, насколько это было можно без каких-то дополнительных средств просто, можно сказать, в обнимку.

Никита Ильин, пациент СПб ГБУЗ "Городская больница №40":

Сначала на Локомате ходил. Ну, это где беговая дорожка, меня подвешивают, Я там сначала ходил, потом меня водили инструкторы ЛФК за руку.

Егор Козлов, инструктор лечебной физкультуры СПб ГБУЗ "Городская больница №40":

Дальше мы уже больше акцент делали на биомеханику ходьбы. Ну и, соответственно, проработки локальных мышц, которые участвуют в движении, ну, и дальше уже все больше психологическое воздействие, давление, чтобы он сам понимал, что это надо ему. Когда они переходят в более свободный режим, где-то уже лень, где-то уже он не видит, и надо было под контролем выполнять движения.

Татьяна Пономарева, мать Никиты:

У него была апатия. Мы даже хотели консультироваться с психологом, ему ничего не надо было. Он тогда и не разговаривал мы, мы не понимали, почему. Ну и, конечно же, он очень сильно уставал. Я порой везу его на процедуру, стою, жду наша очередь, а он просто на мне так спал, меня вот держал, и он мне сюда ложился и спал на коляске.

Ксения Максимова, логопед СПб ГБУЗ "Городская больница №40":

Просто наступил тот момент, когда он был способен сам себя замотивировать. Когда у него стало получаться, и когда у него какая-то критика уже к тому, что произошло, появилась изначально, это, конечно, заслуга его мамы, которая очень старалась. Его огромная заслуга, и специалистов, которые его стимулировали вообще со всех сторон.

Юлия Пастика, заведующая ОМР ПНС №2 СПб ГБУЗ "Городская больница №40":

Наш центр, конечно, славится тем, что у нас огромное количество различных аппаратов буквально космических. Но мое глубокое убеждение, что человека ставит человек. Поэтому в любом случае - это люди, которые работают здесь, это инструктора, это логопеды, это психологи, это вот все равно люди.

Никита Ильин, пациент СПб ГБУЗ "Городская больница №40":

Хочу всем врачам Сестрорецкой больницы номер 40 передать огромное спасибо, что не давали мне спуску, помогали, мне ухаживали.

Виталий Бобровник, невролог СПб ГБУЗ "Городская больница №40":

Пациент откликался на наши занятия, на наши упражнения, на наши гимнастики. И все, что мы с ним делали положительно, был положительный этап. И, соответственно, новая оценка, чтобы увеличить нагрузку, чтобы что-то новое подобрать, чтобы запустить какие-то новые физиологические процессы.

Татьяна Пономарева, мать Никиты:

Это, знаете, какая радость, потому что многие врачи вообще никаких нам прогнозов не давали до Сестрорецка они говорили нам 50 на 50: может встать и пойти, А может, всю жизнь овощем у вас лежать.

Ксения Каплий, медицинский психолог СПб ГБУЗ "Городская больница №40":

С самых первых занятий, даже если у него не получалось, я ему пыталась помогать, он говорил: нет, я сам, я сам. То есть у него настолько сильно была мотивация к реабилитации, что достаточно редко происходит. И мама готова была его всегда и в 08:00 приезжала, и вечером приезжала, лишь бы его привезти на процедуры. И все, все занятия проходили на таком активном, скажем так, взаимодействии.

Юлия Пастика, заведующая ОМР ПНС №2 СПб ГБУЗ "Городская больница №40":

Ему было самому понятно, не надо было говорить, что ты лежал, а сейчас ты сидишь. Он уже сам понимал, что да, я могу дойти, я могу поговорить, я могу поесть, я могу много функционировать. И уже тогда пошли такие планы, как учеба, уже какие-то общение с противоположным полом, какие-то друзья, какие-то коммуникации.

Татьяна Пономарева, мать Никиты:

Я думала, что учиться буду я, если честно, нет, он сам за полгода сам все сдал, все экзамены он сдал, все нормально. Конечно, ему передвигаться все равно тяжело. Ну, там мальчишки помогали, друзьям мы довезем, а там уже мальчишки помогали ему передвигаться. Вот так потихонечку мы закончили училище. Вот девушка его Света, они буквально месяца два-три познакомились в Интернете. Она его заставляют, ругается на него. Никита, давай читай вслух. Сидит, слушает, как он читает Горького. Он гуляет, подталкивает на тренажеры, иди туда, иди сюда, иди молодец, что хочется еще сейчас.

Никита Ильин, пациент СПб ГБУЗ "Городская больница №40":

Я отучаюсь от палок сейчас, если я летом ходил, все лето, ходил полностью с палкой для скандинавской ходьбы, то, вот у меня девушка появилась, я начал ходить полностью. Когда она не работает, когда погода хорошая, гуляем.

Светлана Голикова, девушка Никиты:

Мы познакомились в приложении. В итоге мы с ним встретились, погуляли пару дней и все, и у нас уже началось. А сейчас я уже живу с ним. Вот так вот. Когда я на работе, он ходит на тренажеры, занимается иногда. Ну, когда погода хорошая, когда она позволяет вот так. Ну, гуляем здесь по поселку. У нас уже очень хорошие планы на будущее. На самом деле, мы, мы хотим вообще в скором времени, наверное, снимать квартиру. Потом чуть попозже уже и жениться. Ну, в общем, как обычно.

Просто жить хорошо. -

сейчас это главная мечта Никиты.