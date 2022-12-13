В Сестрорецке обсудили возможности для улучшения диагностики онкологии

В городской больнице №40 начал работу первый конгресс по лабораторной гистотехнологии с международным участием.

В научной программе Конгресса приняли участие ведущие эксперты-патологоанатомы и специалисты направлений, неразрывно связанных с гистологическими исследованиями. В рамках международного обмена опытом на конференции выступит Президент Ассоциации гистотехнологов республики Филиппины.

Фёдор Забозлаев, президент Российского общества патологоанатомов, главный внештатный специалист по патологической анатомии ФМБА России, д.м.н., заслуженный врач РФ:

90-95% нашей работы – это прижизненные патологоанатомические исследования, в которых огромную роль играют гистотехнологии, гистотехнологи и гистотехники, которые осуществляют пробоподготовку для того, чтобы мы качественно вели диагностику именно для наших пациентов в различных областях, и это не только онкологический профиль, это и инфекционные заболевания, это и соматические заболевания, это и детская патология перинатального периода.

Огромное значение в работе конгресса отвели технологическим новшествам и подготовке препаратов гистотехнологами. Ведь от качества пробоподготовки биологического материала зависит точность лабораторной диагностики и последующий результат лечения.

Сергей Гладченко, заведующий патологоанатомическим отделением СПб ГБУЗ "Городская больница №40":

От качества препарата во многом зависит качество заключения. Это основной мотив для качественной диагностики. Качество препарата в совокупности со знаниями специалиста, который его оценивает и интерпретирует, позволяет с максимальной точностью установить характер патологического процесса, то есть заболевания.

Участники форума смогли не только поделиться практическими навыками, но и принять участие в мастер-классах. Практический турнир пройдет в реконструированном патологоанатомическом отделении СПб ГБУЗ "Городская больница №40".

Сергей Щербак, д.м.н., главный врач СПб ГБУЗ "Городская больница №40":

Мы за последние 2 года завершили строительство и оснащение патологоанатомического корпуса, на этапе проектирования и реализации было взято во внимание все то современное, что есть на сегодняшний день.

Патологоанатомическое отделение Городской больницы №40 оснащено современным гистологическим оборудованием и процессорами. А в операционном блоке больницы имеется уникальная экспресс-лаборатория для проведения срочных интраоперационных биопсий.