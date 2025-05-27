В МИД России оценили слова Фридриха Мерца о снятии условий для ударов ВСУ по российским военным объектам.

Берлин собственным решением не ограничивать дальность передаваемых Вооруженным силам Украины западных вооружений загонит себя в яму, так как немецкое оружие будет уничтожено. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами от 27 мая сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница заметила, что ФРГ еще глубже погрязает в той яме, в которой уже давно находится поддерживаемый международными союзниками киевский режим. Во внешнеполитическом ведомстве России уверены, что немецкое орудие не способно никак повлиять или изменить ход проведения специальной военной операции.

Вы же видите, как спички горят "леопарды", "гепарды", гаубицы, будут гореть и "таурусы", и немецкие дроны, так называемые иностранные специалисты, которые там оказались по своей или не по своей воле. Их тоже постигнет эта незавидная участь. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова назвала лицемерной ноту Польши из-за демонтажа барельефов в "Медном".

Фото и видео: МИД России