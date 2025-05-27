Захарова назвала лицемерной ноту Польши из-за демонтажа барельефов в "Медном"

В МИД России прокомментировали протест Варшавы по ситуации в Тверской области.

Москва получила ноту протеста со стороны польских властей в связи с демонтажем барельефов польских военных наград, находящихся на мемориальном комплексе "Медное" на территории Тверской области. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами от 27 мая сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница заметила, что обвинения Варшавы выглядит лицемерно в связи с проводимой руководством этого европейского государства многие годы политикой уничтожения памятников советским воинам-освободителям.

Они ведь последовательно, системно, многие годы уничтожают памятники, делают это со злым умыслом, не случайно, делают не вандалы какие-то отдельно взятые, а даже если этим занимаются вандалы-экстремисты они это делают по где -то гласному, где-то негласному разрешению властей. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

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Фото и видео: МИД России