Жерар Аро надеется на переговоры с начале весны.

Экс-посол Франции в ООН заявил, что Запад зашел слишком далеко на Украине. В интервью швейцарской телерадиокомпании RTS дипломат высказал мнение о том, что страны коллективного Запада слишком сильно помогают киевскому режиму из-за того, что не могут смириться с поражением ВСУ от российской стороны. В противном случае Запад потеряет международный престиж на геополитической арене. В настоящее время региональный конфликт перерастает в фазу ожесточенных сражений, которые могут продлиться несколько недель.

Запад сделает все возможное, чтобы предотвратить поражение Киева. Поражение Украины было бы поражением Запада и потерей престижа по отношению к остальному миру Жерар Аро, экс-посол Франции

Француз уверен, что сейчас перед миром открывается перспектива длительной войны со значительным количеством смертей и разрушениями. Бывший представитель Франции в ООН выразил надежду на то, что новый этап мирных переговоров между сторонами конфликта начнется в марте-апреле 2023 года.

Глава МВД Турции призвал посла США "убрать грязные руки" от страны.

Фото и видео: RTS Info