Глава МВД Турции призвал посла США "убрать грязные руки" от страны

Сулейман Сойлу рассказал о стремлении США управлять действиями Анкары.

Глава турецкого министерства по внутренним делам Сулейман Сойлу призвал американского посла в Анкаре "убрать грязные руки" от страны. Чиновник обвинил иностранного дипломата в стремлении "взбудоражить" республику. Соответствующее заявление спикер сделал перед местными журналистами, его слова передает телеканал Habertürk. Представитель правительства уверен в том, что посол США только и думает о том, как можно навредить Турции и это "одно из главных несчастий" республики за последние года.

Я говорю это очень четко: убери свои грязные руки от Турции. Я четко знаю, что вы сделали, какие шаги предприняли, как вы хотите взбудоражить Турцию. Уберите свои грязные руки, свои ухмыляющиеся лица в масках. Сулейман Сойлу, глава МВД Турции

По словам Сойлу, американец собирает других послов и пытается дать им собственные рекомендации. В МАД Турции считают, что подобную деятельность США проводят и в европейском регионе, так как именно американское посольство управляет Европой. Глава МВД уточнил, что политические силы ЕС не могут расстраиваться из-за его слов, так как знают, что он говорит правду.

Глава МИД Турции усомнился в союзничестве стран, закрывших консульства в Стамбуле.

Фото и видео: YouTube / Süleyman Soylu