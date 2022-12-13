Глава МИД Турции усомнился в союзничестве стран, закрывших консульства в Стамбуле

Мевлют Чавушоглу призвал поделиться информацией о "готовящихся терактах".

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу усомнился в союзничестве тех стран, которые приняли решение закрыть собственные консульства в Стамбуле. Соответствующее заявление дипломат сделал в ходе совместной пресс-конференции с коллегой из Аргентины. Он напомнил, что такое поведение сложно назвать дружеским, хотя оно и связано с предлогом "террористической угрозы". По мнению чиновника из внешнеполитического ведомства, такие акции называются целенаправленными. При этом у правоохранительных органов страны и разведывательного управления нет данных о готовящихся нападениях.

Если есть такая угроза, если мы союзники, разве неправильно было бы поделиться разведдаными с нами? Нам говорят, что у нас есть конкретная информация об угрозе. Откуда это, кто совершит, по этим деталям информации нет. Мевлют Чавушоглу, глава МИД Турции

Мевлют Чавушоглу подчеркнул, что официальная позиция Анкары донесена вчера иностранным послам.

МИД Турции заявил о работе по продлению зерновой сделки.

Фото и видео: YouTube / Mevlüt Çavuşoğlu