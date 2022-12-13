МИД Турции заявил о работе по продлению зерновой сделки

Турецкое внешнеполитическое ведомство заявило о работе по продлению зерновой сделки. Соответствующее заявление в ходе совместной пресс-конференйии с аргентинским коллегой в Стамбуле сделал министр по иностранным делам Мевлют Чавушоглу. Чиновник напомнил СМИ о том, что срок международного сельскохозяйственного договора завершается 18 марта. Речь идет об уже во второй раз продленном сроке. В настоящее время Анкара прилагает все усилия для продолжения работы по направлению отправки зерна и удобрений из портов в нуждающиеся государства планеты. Мевлют Чавушоглу. подчеркнул, что это важно для глобальной продовольственной безопасности.
Турция прилагает усилия для того, чтобы зерновая сделка протекала без проблем. Периодически возникают проблемы, в таких ситуациях господин президент ведет переговоры по телефону с уважаемыми, господином Путиным и господином Зеленским.
Мевлют Чавушоглу, глава МИД Турции
Эрдоган рассказал о сотрудничестве Турции и России по поставкам зерна.
Фото и видео: YouTube / Mevlüt Çavuşoğlu
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