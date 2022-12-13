МИД Турции заявил о работе по продлению зерновой сделки

Мевлют Чавушоглу напомнил, что срок сделки закончится 18 марта.

Турецкое внешнеполитическое ведомство заявило о работе по продлению зерновой сделки. Соответствующее заявление в ходе совместной пресс-конференйии с аргентинским коллегой в Стамбуле сделал министр по иностранным делам Мевлют Чавушоглу. Чиновник напомнил СМИ о том, что срок международного сельскохозяйственного договора завершается 18 марта. Речь идет об уже во второй раз продленном сроке. В настоящее время Анкара прилагает все усилия для продолжения работы по направлению отправки зерна и удобрений из портов в нуждающиеся государства планеты. Мевлют Чавушоглу. подчеркнул, что это важно для глобальной продовольственной безопасности.

Турция прилагает усилия для того, чтобы зерновая сделка протекала без проблем. Периодически возникают проблемы, в таких ситуациях господин президент ведет переговоры по телефону с уважаемыми, господином Путиным и господином Зеленским. Мевлют Чавушоглу, глава МИД Турции

Эрдоган рассказал о сотрудничестве Турции и России по поставкам зерна.

Фото и видео: YouTube / Mevlüt Çavuşoğlu