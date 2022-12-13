Глава Турции напомнил о соглашении с Владимиром Путиным.

Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о сотрудничестве Турции и России по поставкам зерна. В эфире местного телеканала TRT рассказал о том, что Анкара продолжит работу с российским руководством и президентом Владимиром Путиным по безвозмездной доставке сельскохозяйственной продукции и удобрений нуждающимся странам. Ранее глава государства отметил, что говорился с Москвой по отправке российского зерна голодающим государствам африканского региона. Турция готова сделать из зерна муку,а также поставить нуждающимся странам удобрения.

У нас есть договоренность с уважаемым господином Путиным. Он мне сказал, что готов отправить зерно бесплатно. Потому что на первом этапе большую часть зерна, около 44, возможно даже 46 процентов, получила Европа. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Эрдоган заявил, что Турция не одобрит заявку на вступление Швеции в НАТО.

Фото и видео: YouTube / Recep Tayyip Erdoğan