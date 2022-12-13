Эрдоган заявил, что Турция не одобрит заявку на вступление Швеции в НАТО

Анкара может принять положительное решение только по Финляндии.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не одобрит заявку на вступление Швеции в НАТО. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления на заседании возглавляемой им правящей Партии справедливости и развития. Политик не исключил при этом, что вопрос с принятием Финляндии в Североатлантический военный альянс может быть решен положительно. Эрдоган отметил, что властям в Стокгольме не следует тратить свое время впустую, ожидая ратификации договоренностей о вступлении в блок.

До тех пор, пока ты будешь позволять сжигать наше священное писание - Коран, рвать его, а на этом фоне будут бездействовать твои правоохранители, мы не скажем "да" твоему вхождению в НАТО. В то же время у нас положительное отношение в этом вопросе к Финляндии. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

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Фото и видео: YouTube / Recep Tayyip Erdoğan