Захарова об отношении Турции к вступлению Швеции в НАТО

В МИД РФ рассказали о том, почему Анкара "не доверяет" странам-членам по альянсу.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова рассказала об отношении Турции к вступлению Швеции в НАТО. Чиновница в эфире авторской программы пояснила, что Анкара хорошо знает своих партнеров по Североатлантическому альянсу, поэтому не соглашается на обещания или даже подписанные документы, а настаивает именно на реализации условий по безопасности до того, как она ратифицирует вступление северного государства в блок. В МИД РФ пояснили, что Турция идет своим путем за счет того, что принятие решений внутри НАТО "созерцают в ходе бдений", проводимых на уровне министров иностранных дел, обороны, командующих штабами войск, руководителей стран-членов. Эти лица понимают, что если им требуется кого-либо прогнуть, то следует давать какие угодно публичные обещания для того, чтобы решение было принято.

Потом те, кто эти обещания воспринимают, искренне полагают, что они будут выполняться – а они не выполняются. Поэтому они требуют фиксации этого всего в виде конкретных решений. Даже не на бумаге. Турецкая сторона говорит: только тогда, когда это будет выполнено. <…> Они друг друга знают. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова добавила, что сейчас именно Россия остается хранитилем лучшего, накопленного столетиями и тысячелетиями в западной цивилизации. При этом она напомнила о житейской мудрости, в которой говорится о том, что хотя Восток - дело тонкое, требуется доверять, но проверять. В МИД РФ полагают, что сейчас именно Восток оказался договороспособен, в то время как Запад скатился до уровня мелких шулеров, которым не верят даже свои партнеры.

Захарова об отмене презумпции невиновности на Западе.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik