Врач ответил на хейт подписчиков.

Доктор Евгений Комаровский отказался считать себя шоуменом. Врач опубликовал на YouTube-канале ролик, в котором ответил своим критикам. Ранее они упрекнули медика в недостаточной компетентности, а его научную диссертацию назвали "карнавалом смеха". Негатив на специалиста свалился после того,как он призвал не реагировать на медицинские советы блогеров без профильного образования.

На самом деле советы давать можно и нужно, когда вы являетесь экспертом в той теме, в которой вы даете советы...В общем, ребят, необязательно пережить трепанацию черепа для того, чтобы быть хорошим нейрохирургом. Евгений Комаровский, врач

Коморовский напомнил, что экспертом является человек, способный отразить в ответах позицию современной науки по определенным вопросам, нуждающимся в освещении.

Комаровский назвал главный положительный эффект от коронавируса.

Видео: YouTube / Доктор Комаровский