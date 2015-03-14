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Комаровский назвал главный положительный эффект от коронавируса
Сегодня, 8:16
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lesjasap

Комаровский назвал главный положительный эффект от коронавируса

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Врач дал интервью украинской журналистке.

Доктор Евгений Комаровский назвал главный положительный эффект от коронавируса. Запись опубликована на YouTube-канале. Специалист дал интервью украинской журналистке Наталье Влащенко.

Для меня есть один единственный большой плюс от COVID-кампании. Я получил возможность жить, как нормальные люди.

Евгений Комаровский, доктор

Медик заявил, что благодаря медицинской маске может ходить в магазины "как шпион". Он уточнил, что благодаря индивидуальной защите обычные люди не узнают в нем популярного телеведущего, поэтому не начинают его "трогать и хватать" в общественных местах.

Напомним, что ранее Евгений Комаровский нашел пользу в том, чтобы носить медицинскую маску на холоде.

Фото: YouTube/Евгений Комаровский
 

Теги: доктор комаровский, евгений комаровский, медицинские маски
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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