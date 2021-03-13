Доктор Комаровский назвал легкий способ определить у себя COVID-19

Врач поделился воспоминаниями о своем заражении COVID-19.

Доктор Евгений Комаровский назвал легкий способ определить у себя COVID-19. Об этом специалист сообщил в интервью на YouTube-канале "Vласть vs Vлащенко". Эксперт уточнил, что как только вы инфицируетесь коронавирусом, так сразу и помете это, потому что раньше ничего подобного с вами не происходило.

Медик напомнил, что каждый человек имеет личный опыт столкновения с ОРЗ, поэтому понимает, как протекает болезнь. Когда Комаровский сам заразился коронавирусом, он много спал и полностью лишился обоняния. О последнем симптоме он узнал, когда ему из деревни привезли домашнюю колбасу.

Я очень не люблю, когда колбаса сильно воняет чесноком. И я говорю жене: "Какая классная колбаса, не воняет вообще". Жена говорит: "Как не воняет, в доме дышать нечем". Я рванул к холодильнику, достал банку с горчицей, засунул туда нос — не пахнет. И тогда я понял, что он пришел ко мне. доктор Евгений Комаровский

Доктор Комаровский нашел пользу в ношении маски на морозе.

Видео: Youtube/Vласть vs Vлащенко