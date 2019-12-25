Брижит Бургиньон не думает, что мера вернется как обязательная.

Глава Минздрава Франции призвала вновь носить маски в общественных местах. Соответствующее заявление министр в сфере здравоохранения сделала в эфире местного телеканала RTL. Брижит Бургиньон полагает, что населению страны следует вернуться к более жестким санитарно-эпидемиологическим мерам. Чиновница заметила, что не говорит о возвращении мер в качестве обязательных.

Я призываю французов носить маски, особенно в транспорте. Брижит Бургиньон, глава Минздрава Франции

Брижит Бургиньон добавила, что новые разновидности коронавирусной инфекции являются "очень заразными" для людей, а ношение медицинских масок позволяет не только защитить себя, но также обезопасить окружающих. Эпидемиологи полагают, что одной из причин распространения ковида может быть отмена в середине мая обязательного ношения масок в общественном транспорте. Во Франции фиксируется рост пациентов. На 24 июня было выявлено более 79 тысяч новых случаев инфицирования, хотя неделей ранее было зарегистрировано порядка 50 тысяч заболевших COVID-19.

Лисовец рассказал, как санкции влияют на поставку лекарств.

Фото и видео: RTL