Лисовец рассказал, как санкции влияют на поставку лекарств

По словам Лисовца, ощутимо меняются логистические цепочки и возникает нехватка некоторых медикаментов.

Председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец рассказал, как санкции повлияли на поставку лекарственных препаратов. Этим он поделился в беседе с "Петербургским дневником".

По словам Лисовца, ощутимо меняются логистические цепочки и возникает нехватка некоторых медикаментов. При этом рынок остается активным. В частности, после возникновения нехватки рентгеновской плёнки "Минздрав провёл работу, и появилась плёнка других поставщиков". Он добавил, что "есть позиции, где велик потенциальный риск в плане поставок".

Дмитрий Лисовец отметил, что все врачи давали клятвы верности своей профессии, но сейчас "возводятся скрытые препятствия к поставкам вследствие проблем с проведением платежей", а также в стране ограничиваются клинические испытания препаратов, которые проводят западные фармкомпании.

Напомним, что с начала года выпуск лекарств увеличился на 21% в Петербурге. на фармсубстанции пришелся рост на 47,1%, на непосредственно лекарства и материалы для медицинских целей — 20,4%. В Петербурге в январе-апреле общий вклад фармацевтической отрасли в объем производства составил 3%.

Петербуржцам рассказали, почему нельзя выкидывать в мусор просроченные лекарства. По словам специалиста Анны Смирновой, просроченные лекарства являются опасным отходом. То, что содержится в лекарствах и не растворяется, невозможно очистить на очистных сооружениях. Это все попадает в Неву.

Фото: Piter.tv

