Петербуржцам рассказали, почему нельзя выкидывать в мусор просроченные лекарства

Их нужно сдавать на переработку.

Первый зампредседателя комитета по природопользованию Александр Кучаев и руководитель отдела содействия внедрению придомового раздельного накопления отходов ассоциации "Раздельный сбор" Анна Смирнова в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказали, почему нельзя выкидывать в мусоропровод просроченные лекарства.

Просроченные лекарства являются опасным отходом. То, что содержится в лекарствах и не растворяется, невозможно очистить на очистных сооружениях. Это все попадает в Неву. Анна Смирнова

Специалист напомнила, что просроченные лекарства нужно сдавать на переработку. В конце прошлого года в Петербурге появились экопункты, куда можно сдать медицинские препараты.

Первый заместитель председателя комитета по природопользованию добавил, что, если в открытый контейнер с бытовыми отходами выбрасывать лекарства, то их, к примеру, могут съесть птицы.

Ранее Piter.tv рассказывал, где в Петербурге сдать лекарства на переработку.

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