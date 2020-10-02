Где в Петербурге сдать лекарства на переработку

Piter.TV разобрался, почему таблетки и микстуры нельзя просто выбрасывать, а также выяснил способ грамотно утилизировать медикаменты.

Просроченным медикаментам не место в домашней аптечке. Лекарства с истекшим сроком годности становятся либо бесполезными и неэффективными, либо напротив – опасными для человека, поэтому от них нужно вовремя избавляться. Однозначно не стоит отправлять старые таблетки в мусор или смывать в унитаз. Piter.TV подскажет грамотные способы попрощаться с ненужными лекарствами.

Почему нельзя смывать таблетки в канализацию, а микстуры и капли – выливать в землю у дома? На эти вопросы нам ответил эколог МЭОО "Зеленый фронт" Егор Леонтьев.

Все дело в микродозе лекарства – мельчайших частицах, которые при растворении оказываются в воде. Они попадают в сточные воды и даже после очистки могут оставаться в воде и потом попадать в источники питьевого водоснабжения. Есть исследования, доказавшие, что в различных водных объектах находят микродозы лекарств. Попадая на кожу, слизистые, в дыхательную систему, они могут вызывать раздражающее, токсическое, аллергическое действие. Основное зло – антибиотики, это медикаменты широкого спектра действия, которые сами по себе обладают аллергичными свойствами. В сочетании с питьевой водой могут вызывать дисбактериоз. Егор Леонтьев

По словам Леонтьева, попавшие в окружающую среду медикаменты отравляют и воду, и почву, и воздух. Неаккуратно выброшенные на улицу таблетки могут стать пищей для животных и птиц, для них это чревато отравлением разной степени тяжести и даже мутациями, в зависимости от препарата и его дозировки. Почва может подвергнуться выжиганию из-за сочетания попавших в нее опасных медикаментов и дождей, а также попросту захламляться. Отравляется и воздух: смесь лекарств с бытовым мусором на свалках рождает ударную дозу выбросов.

У людей пока нет понимания того, что выбрасывать лекарства в мусор - опасно. Если опасность ртутных градусников люди понимают, то таблетки пока выбрасывают в мусорное ведро, хотя это тоже опасно. Егор Леонтьев

В Петербурге есть один надежный пункт приема лекарств на утилизацию – это городское кладбище домашних животных на улице Электропультовцев, 9 корпус 4. Дело в том, что на предприятии есть специальные печи для сжигания с фильтрами, а также право на уничтожение просроченных медикаментов. В беседе с Piter.TV Егор Леонтьев упомянул, что многие предприятия по всей России экономят на сжигании медикаментов – используют печи кустарного образца, не ставят фильтры, не соблюдают подходящую температуру, все это в итоге приводит к опасным выбросам в воздух. На кладбище ситуация с этим гораздо честнее и добросовестнее.

Прием лекарств на кладбище платный – за килограмм старых таблеток, ампул, свечей, микстур, растворов, настоек, капсул нужно заплатить 150 рублей. С понедельника по пятницу лекарства можно сдать с 10.00 до 18.00, в субботу и воскресенье с 10.00 до 16.00 и с 10.00 до 14.00 соответственно. Время визита лучше уточнить у сотрудников кладбища по главному рабочему телефону.

Самый лучший путь, по которому на данный момент можно утилизировать лекарства – сжечь. Таблетка состоит в основном из органики, поэтому она отлично сжигается, после её утилизации остается меньше 1% от общей массы, остаток представляет собой окисленный продукт. Он не наносит большого вреда окружающей среде, поэтому отправляется на обычный полигон. Национальная экологическая компания

Лекарства с нормальным сроком годности, которые залежались в аптечке, оказались не нужны или остались после курса приема тоже возможно пристроить. Медикаменты охотно принимают в Благотворительной больнице, волонтеры которой оказывают медпомощь бездомным людям на улицах и в приютах Петербурга. Актуальный список нужных лекарств, мазей и сопутствующих вещей волонтеры постоянно обновляют в своей группе, там же подробно рассказывают, какими способами можно передать им медикаменты.

Еще один вариант пристройства ненужных хороших лекарств – городской аптекашеринг. Это группа во "ВКонтакте", где каждый может выложить пост со списком непросроченных лекарств, которые готов отдать. В шеринг-группах традиционно нельзя просить деньги за свой товар – на таких площадках можно отдавать даром или просить взамен что-то символическое, вроде продуктов. Группа "Аптекашеринга" недавно переехала на новую площадку, поэтому пока в ней совсем мало объявлений.

Бонус: куда сдать пустые блистеры от таблеток, бутылочки и флаконы из-под лекарств?

Упаковка для медикаментов не представляет опасности для человека, поскольку не контактирует с биологическими жидкостями пациентов и инфекциями. Флаконы и блистеры относятся к отходам типа "А", с ними можно обращаться как с обычными бытовыми отходами.

"Хрустящие" формочки для таблеток на начало апреля принимают в следующих местах:

- магазин "Крупа" на Аптекарском проспекте, 18. Собранные блистеры сотрудники передают московскому проекту "Собиратор", а тот отвозит блистеры в ярославскую Национальную экологическую компанию (НЭК). Предприятие перерабатывает пластики, бумагу, батарейки и даже таблетки. Из переработанных блистеров, изготовленных из полистирола или ПВХ и фольги, впоследствии производят трубы;

- пункт раздельного сбора "Мой.Разбор" на проспекте Стачек, 72. Собранные блистеры сотрудники пункта передают службе вывоза "Переработкинская", а та, в свою очередь, также везет накопленное в НЭК;

- служба вывоза вторсырья "экотакси.спб". Блистеры поедут в уже известное предприятие в Ярославле;

- пункт приема вторсырья "Зелёнка" на проспекте Науки, 17/8. Также у "Зеленки" работает служба вывоза вторсырья;

- пункт раздельного сбора в Сестрорецке, на Дубковском шоссе, 1. Пустые блистеры передают "Переработкинской", а куда следует упаковка оттуда, мы уже знаем.

Со стеклянными ампулами и пузырьками из-под лечебных настоек и микстур дело обстоит гораздо проще – чистую и высушенную мелкую тару можно положить в любой контейнер по приему стекла. Найти ближайший к дому контейнер можно на карте recycle.map.

Пластиковые бутылочки, например, из-под раствора хлоргексидина или назальных капель, не имеют привычных маркировок на донышке, однако сделаны из пластика высокого давления LDPE (4). Крышечки же сделаны из полипропилена, известной как PP или "пятерка". Об этом говорится в инструкциях по применению, прилагающихся к медикаментам. Опытные разделители мусора знают, из какого материала сделаны безымянные бутылочки, поэтому на свалку тара гарантированно не попадет. Сдать "четверку" можно в любой контейнер для пластика соответствующей маркировки. Найти ближайший к дому контейнер можно на карте recycle.map.

Коробки из-под самих лекарств, листки-инструкции по применению, упаковки от различных травяных сборов – самые неприхотливые в переработке. Положите их в любой контейнер для макулатуры.

Фото: Piter.TV; pixabay