С начала года выпуск лекарств увеличился на 21% в Петербурге

В Петербурге в январе-апреле общий вклад фармацевтической отрасли в объем производства составил 3%.

В период с января по апрель этого года в Петербурге объем лекарственных препаратов увеличился на 20,8%, несмотря на проблемы с поставками в отрасли. В области за этот же период выпуск лекарств - на 7,6%. Об этом 9 июня сообщает "Деловой Петербург" со ссылкой на данные Петростата.

Как рассказали в комитете по экономической политике и стратегическому планированию города, на фармсубстанции пришелся рост на 47,1%, на непосредственно лекарства и материалы для медицинских целей — 20,4%. В Петербурге в январе-апреле общий вклад фармацевтической отрасли в объем производства составил 3%.

Добавим, что ленинградская фабрика "Северная звезда" вошла в топ-3 крупнейших фармпроизводителей РФ с начала года. Она нарастила нагрузки на 32%. За период с января по апрель Общий объем производства лекарственных препаратов в стране составил 258,8 млрд рублей, что на 29,3% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Петербуржцам рассказали, почему нельзя выкидывать в мусор просроченные лекарства. По словам специалиста Анны Смирновой, просроченные лекарства являются опасным отходом. То, что содержится в лекарствах и не растворяется, невозможно очистить на очистных сооружениях. Это все попадает в Неву. Она напомнила, что просроченные лекарства нужно сдавать на переработку. В конце прошлого года в Петербурге появились экопункты, куда можно сдать медицинские препараты.

Ранее Piter.tv рассказывал, где в Петербурге сдать лекарства на переработку.

Фото: pexels

