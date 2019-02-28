Украинская Coca-Cola появилась на прилавках Петербурга

В этом же магазине были иранская и российская газировки — в жестяных и пластиковых банках.

Петербуржцы нашли на прилавках магазинов Coca-Cola, произведённую на Украине. Об этом 16 сентября пишет "Фонтанка".

У железнодорожной станции Лахта нашли напиток с пометкой "сделано в Украине". В этом же магазине были иранская и российская газировки — в жестяных и пластиковых банках. По словам продавца, поставщик лимонада – местный житель Леня.

Работник магазина рассказал, что "то ему финская кола попадает, то ещё какая-то. Приходит раз в неделю, зовут Лёня, по накладной даёт. Он залётный представитель, мы его называем, то есть не представитель компании [Coca-Cola]. Товар есть, он привезёт, мы берём".

Как пишет "Фонатнка", информацию на бутылке продублировали на молдавском языке. Возможно, напитки поступили из Украины в Молдавию, после чего их перенаправили в РФ.

Фото: phxere

