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Украинская Coca-Cola появилась на прилавках Петербурга
Сегодня, 20:32
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Украинская Coca-Cola появилась на прилавках Петербурга

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В этом же магазине были иранская и российская газировки — в жестяных и пластиковых банках.

Петербуржцы нашли на прилавках магазинов Coca-Cola, произведённую на Украине. Об этом 16 сентября пишет "Фонтанка".

У железнодорожной станции Лахта нашли напиток с пометкой "сделано в Украине". В этом же магазине были иранская и российская газировки — в жестяных и пластиковых банках. По словам продавца, поставщик лимонада – местный житель Леня. 

Работник магазина рассказал, что "то ему финская кола попадает, то ещё какая-то. Приходит раз в неделю, зовут Лёня, по накладной даёт. Он залётный представитель, мы его называем, то есть не представитель компании [Coca-Cola]. Товар есть, он привезёт, мы берём".

Как пишет "Фонатнка", информацию на бутылке продублировали на молдавском языке.  Возможно, напитки поступили из Украины в Молдавию, после чего их перенаправили в РФ.

Фото: phxere
 

Теги: кока-кола, лимонад, напиток
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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