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Школьница с Петроградской стороны выпила лимонад и отравилась. Там мог быть нейролептик
Сегодня, 9:20
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Школьница с Петроградской стороны выпила лимонад и отравилась. Там мог быть нейролептик

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Знакомая пострадавшей утверждает, что семиклассница приняла лимонад от незнакомца.

Семиклассницу увезли в больницу с отравлением нейролептиками. По словам ее подруги, девочка выпила лимонад, который ей предложил незнакомец.

Как узнал Piter.TV, инцидент произошел в ночь с 26 на 27 января. Неизвестный ученик школы в Петроградском районе после второго урока передал пострадавшей бутылку лимонада. Предположительно, это был их сверстник. Девочка выпила содержимое после уроков, после чего отправилась домой. Там ей стало плохо. 

Школьницу госпитализировали в больницу №19 с квартиры на Петровском проспекте. 13-летняя девочка находится в тяжелом состоянии. 

Еще одно отравление с участием несовершеннолетней произошло в квартире на Каменноостровском. 

Фото: Pixabay

Теги: лимонад, нейролептик, отравление
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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