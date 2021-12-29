Школьница с Петроградской стороны выпила лимонад и отравилась. Там мог быть нейролептик

Знакомая пострадавшей утверждает, что семиклассница приняла лимонад от незнакомца.

Семиклассницу увезли в больницу с отравлением нейролептиками. По словам ее подруги, девочка выпила лимонад, который ей предложил незнакомец.

Как узнал Piter.TV, инцидент произошел в ночь с 26 на 27 января. Неизвестный ученик школы в Петроградском районе после второго урока передал пострадавшей бутылку лимонада. Предположительно, это был их сверстник. Девочка выпила содержимое после уроков, после чего отправилась домой. Там ей стало плохо.

Школьницу госпитализировали в больницу №19 с квартиры на Петровском проспекте. 13-летняя девочка находится в тяжелом состоянии.

Еще одно отравление с участием несовершеннолетней произошло в квартире на Каменноостровском.

Фото: Pixabay