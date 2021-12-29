В Петербурге госпитализировали 17-летнюю с отравлением наркотиками

Девушка состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних.

Утром 26 января в полицию Петербурга обратились медики из Детской городской больницы №19. Они рассказали о госпитализации 17-летней девушки с отравлением. Об этом стало известно Piter.TV.

Известно, что девушка нигде не работает и не учится. Его забрали в больницу из квартиры на Каменоостровском проспекте с острым отравлением неизвестным наркотическим веществом в тяжелом состоянии.

Несовершеннолетняя проживает с матерью, которая неоднократно привлекалась к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей. Отец в воспитании дочери не участвует, отношения с ней не поддерживает. Сама девушка состоит на учете в ОДН.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы писали, что в Петербурге госпитализировали 10-классницу с порезами на ногах и запястьях.

Фото: Piter.TV