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В Петербурге госпитализировали 10-классницу с порезами на ногах и запястьях
Сегодня, 9:07
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге госпитализировали 10-классницу с порезами на ногах и запястьях

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Также у девушки диагностировали алкогольное отравление.

В понедельник, 24 января, в полицию Петербурга поступило сообщение из Детской городской больницы №1. Медики рассказали о госпитализации 16-летней девушки, ученицы 10 класса. Об этом стало известно Piter.TV.

Школьница попала в руки к врачам с порезами на ногах и запястьях, а также множественными ссадинами предплечий и бедер, алкогольным отравлением, в состоянии после употребления неизвестных веществ. Пострадавшую в тяжелом состоянии поместили в реанимацию.   

Известно, что девушка посещает платного психолога с целью корректировки поведения в подростковом периоде. Проживает с матерью и отчимом, на профилактическом учете не состоит.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы писали, что артиста оркестра Мариинского театра подозревают в сексуальном насилии над 4-летним ребенком.

Фото: Piter.TV

Теги: отравление, подростки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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