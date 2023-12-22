  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Московском проспекте подростки ударили ребенка и отняли у него телефон
Сегодня, 10:30
129
mapero Добавить в Яндекс.Новости

На Московском проспекте подростки ударили ребенка и отняли у него телефон

0 0

Стражи порядка нашли злоумышленников. В злодеянии подозреваются двое молодых людей в возрасте 15 и 16 лет.

Правоохранители задержали подозреваемых в нападении на подростка на Московском проспекте. Злоумышленники отлупили школьника и отняли у него мобильный телефон. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. 

Инцидент произошел 22 апреля в 20:20. К полицейским обратился 11-летний мальчик, который рассказал, что неизвестные подростки напали на него и украли смартфон. 

Стражи порядка нашли злоумышленников. В злодеянии подозреваются двое молодых людей в возрасте 15 и 16 лет. Их доставили в отдел полиции для разбирательства. Отмечается, что 15-летний хулиган после опроса был передан родителям. В отношении старшего мальчика был составлен протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (хулиганство), сейчас он помещен в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Похищенный мобильный телефон изъяли у юношей.

Ранее мы писали, что  школьники обстреляли общежитие на площади Стачек.

Фото: Piter.tv

Теги: московский проспект, подростки, полиция, ударили ребенка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии