На Московском проспекте подростки ударили ребенка и отняли у него телефон

Стражи порядка нашли злоумышленников. В злодеянии подозреваются двое молодых людей в возрасте 15 и 16 лет.

Правоохранители задержали подозреваемых в нападении на подростка на Московском проспекте. Злоумышленники отлупили школьника и отняли у него мобильный телефон. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел 22 апреля в 20:20. К полицейским обратился 11-летний мальчик, который рассказал, что неизвестные подростки напали на него и украли смартфон.

Стражи порядка нашли злоумышленников. В злодеянии подозреваются двое молодых людей в возрасте 15 и 16 лет. Их доставили в отдел полиции для разбирательства. Отмечается, что 15-летний хулиган после опроса был передан родителям. В отношении старшего мальчика был составлен протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (хулиганство), сейчас он помещен в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Похищенный мобильный телефон изъяли у юношей.

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Фото: Piter.tv