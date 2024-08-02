Солнце снова возвращается к состоянию депрессии

астрономы рассказали о том, какая сейчас ситуация сложилась на Солнце.

Солнечная активность снижается, а Звезда постепенно возвращается к состоянию депрессии. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований при Российской академии наук (ИКИ РАН) через официальный Telegram-канал. Специалисты заметили, что в настоящее время установлено, что активный центр 4366, установивший в начале февраля рекорд XXI века по количеству сильных вспышек, находится в стадии распада. А новый активный центр на Солнце выдал на обратной стороне Звезды серию вспышек и "полностью выдохся всего за пару суток".

Солнце постепенно возвращается в исходное состояние депрессии, из которого его не смогло вывести даже появление сразу двух активных групп. <…> Хотя какая-то минимальная жизнь на Солнце пока есть. Совсем на дно активность пока не падает. пост из ТГ-канала

Отметим, что геомагнитная активность определяется исключительно вариациями солнечного ветра, который остается слабо возмущен.

Солнце впервые за четыре года осталось без пятен.

Фото и видео: Telegram / Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)