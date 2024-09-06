Солнце впервые за четыре года осталось без пятен

Звезда выглядит как "идеальный диск без каких-либо особенностей", отметили в ИКИ РАН.

Солнце впервые с декабря 2021 года полностью лишилось пятен. Ни одного тёмного участка на поверхности звезды не зафиксировано, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

В Telegram-канале лаборатории учёные отметили, что на Солнце не наблюдается "ни одного, даже самого небольшого, пятна". Сейчас звезда выглядит как "идеальный диск без каких-либо особенностей".

Специалисты напомнили, что солнечные пятна — неотъемлемая часть звезды. Они образуются в местах наибольшей концентрации магнитных потоков. Их полное исчезновение случается только в периоды крайне низкой активности.

Последний раз Солнце без единого пятна можно было увидеть 11 декабря 2021 года, то есть более четырёх лет назад. Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН

Учёные продолжают наблюдать за звездой, чтобы отследить динамику солнечной активности.

Фото: pxhere.com