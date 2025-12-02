Задержанному курьеру мошенников грозит до шести лет лишения свободы.

Полицейские Красноярска вернули пенсионерке похищенные аферистами 650 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУВД.

По данным следствия, 77-летней пенсионерке позвонил якобы работник Энергосбыта, который попросил у женщины паспортные данные и номер СНИЛС под предлогом замены электросчетчика. После этого ей позвонил лжесотрудник правоохранительных органов и убедил снять все накопления для "декларирования".

Женщина передала деньги 19-летнему курьеру. При попытке перевести средства через банковскую кассу сотрудники финансовой организации заподозрили неладное и вызвали полицию. Курьера задержали на месте. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что в Москве задержали мужчину за два дерзких грабежа.

Видео: ГУВД по Красноярскому краю