В Москве задержали мужчину за два дерзких грабежа. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

По данным следствия, первое ограбление произошло возле дома на улице Раменки. Злоумышленник пытался выхватить у 23-летнего потерпевшего мобильный телефон. Однако молодой человек, несмотря на то, что налетчик бил его по голове, оказал сопротивление. Вместо телефон злоумышленник похитил рюкзак и скрылся с места.

Спустя несколько часов произошло второе ограбление. Мужчина выхватил из рук проходившей мимо 41-летней москвички смартфон. Когда женщина попыталась остановить его, грабитель ударил потерпевшую в область плеча и сбежал. Его задержали сотрудники полиции на Большой Очаковской улице. Возбуждено уголовное дело. Фигурант заключен под стражу.

Видео: ГУ МВД России по Москве