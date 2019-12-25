Мужчина под наркотиками попал в ДТП на Мебельной улице

Эта уже второе задержание автомобилиста за две недели.

Вечером 1 августа в Приморском районе Петербурга произошло ДТП с участием BMW. За рулем иномарки сидел неадекватный водитель. По предварительным данным, он был в наркотическом опьянении. Об этом сообщается в группе "Дорожный инспектор" в соцсети "ВКонтакте".

Авария случилась около 21:40 на Мебельной улице. Водитель BMW не пропустил Toyota, у которой было преимущество в движении.

Виновник аварии отказался от медицинского освидетельствования. Однако все признаки наркотического опьянения были налицо.

Стоит отметить, что две недели назад этого же водителя привлекали к ответственности за езду в наркотическом опьянении. Тогда инцидент произошел в Красногвардейском районе.

Ранее мы писали, что пенсионерка погибла в аварии у Большой Ижоры.

Фото, видео: ВКонтакте / Дорожный инспектор