Пенсионерка погибла в аварии у Большой Ижоры

По факту инцидента проводится проверка.

Смертельным исходом завершилась авария в Ломоносовском районе Ленобласти, которая произошла вечером 31 июля. На 53-м километре трассы "СПб-Ручьи" водитель автомобиля "Рено Логан" не справился с управлением и наехал на металлическое силовое ограждение с левой стороны по ходу движения. Автомобиль опрокинулся, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

В результате аварии 79-летняя пассажирка автомобиля от полученных травм погибла скончалась на месте происшествия. По факту инцидента проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Очевидцы обратили внимание, что утром в воскресенье район у Володарского моста затянуло дымом.

Фото: Telegram / Мегаполис