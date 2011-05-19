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Пенсионерка погибла в аварии у Большой Ижоры
Сегодня, 14:20
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Пенсионерка погибла в аварии у Большой Ижоры

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По факту инцидента проводится проверка.

Смертельным исходом завершилась авария в Ломоносовском районе Ленобласти, которая произошла вечером 31 июля. На 53-м километре трассы "СПб-Ручьи" водитель автомобиля "Рено Логан" не справился с управлением и наехал на металлическое силовое ограждение с левой стороны по ходу движения. Автомобиль опрокинулся, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

В результате аварии 79-летняя пассажирка  автомобиля от полученных травм погибла скончалась на месте происшествия. По факту инцидента проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Очевидцы обратили внимание, что утром в воскресенье район у Володарского моста затянуло дымом. 

Фото: Telegram / Мегаполис

Теги: авария, дтп, ленобласть, погибла пенсионерка
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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