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Володарский мост в Петербурге заволокло дымом из-за возгорания в автобусе
Сегодня, 10:39
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Володарский мост в Петербурге заволокло дымом из-за возгорания в автобусе

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Информации о пострадавших не поступало.

Очевидцы обратили внимание, что утром в воскресенье район у Володарского моста затянуло дымом. Фотографию местные жители разместили в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте" 1 августа.

Причиной задымления стала неисправность в автобусе, которая видна на фотографии. Дым разошелся на десятки метров вокруг. Пользователи в комментариях стали дискутировать, что именно могло воспламениться в транспортном средстве.

В начале недели на улице Салова произошел пожар. На густой черный дым обратили внимание петербуржцы.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: автобус, володарский мост, дым, петербург
Категории: ДТП, Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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