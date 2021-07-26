В новом жилом комплексе на Салова загорелись стройматериалы

Днем 26-го июля на улице Салова произошел пожар. На густой черный дым обратили внимание петербуржцы.
По информации от источника Piter.TV, возгорание случилось в доме №61А. Там располагается новый апарт-комплекс "Valo". На данный момент, по словам наших корреспондентов, дыма уже нет.
Позже пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу сообщила, что пламя охватило 10 кв. метров на первом этаже 18-этажного строящегося здания. В огне оказался строительный мусор. В 16:19 пожар ликвидировали. По предварительным данным, никто не пострадал.
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