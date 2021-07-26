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В новом жилом комплексе на Салова загорелись стройматериалы

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Черный дым и едкий запах испугал жителей Фрунзенского района.

Днем 26-го июля на улице Салова произошел пожар. На густой черный дым обратили внимание петербуржцы.

По информации от источника Piter.TV, возгорание случилось в доме №61А. Там располагается новый апарт-комплекс "Valo". На данный момент, по словам наших корреспондентов, дыма уже нет. 

Позже пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу сообщила, что пламя охватило 10 кв. метров на первом этаже 18-этажного строящегося здания. В огне оказался строительный мусор. В 16:19 пожар ликвидировали. По предварительным данным, никто не пострадал. 

Видео: ВК / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб, Piter.TV

Теги: жилой комплекс, пожар, стройматериалы
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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