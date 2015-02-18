В апарт-отеле около станции "Бухарестская" произошел пожар

В огне оказалась электро-конфорка.

Из апарт-отеля "VALO" около станции метро "Бухарестская" эвакуировали около 100 человек из-за пожара. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Пожар в доме №61 на улице Салова произошел в 09:52 29-го марта. В студии на 18-м этаже (последнем) загорелась электрическая конфорка на площади 1 кв. метр и обстановка на площади 2 кв. метра. В 10:11 огонь локализовали и ликвидировали. На данный момент жители апарт-отеля вернулись обратно в помещение.

По информации от источника Piter.TV, в квартире проживает 28-летний мужчина.

Накануне пожар произошел в ресторане на острове "Новая Голландия". Во время приготовления блюда на углях загорелось масло.

Фото: vk.com/spb_today / Феликс Кучинский