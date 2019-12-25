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В Новой Голландии произошёл пожар в ресторане “Кузня”
Сегодня, 15:40
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kraratau27

В Новой Голландии произошёл пожар в ресторане “Кузня”

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На данный момент выясняются детали пожара, пострадавших нет.

Днём 28 марта, на кухне ресторана "Кузня" на острове Новая Голландия произошел пожар, сообщил Piter.tv источник в экстренных службах.

Известно, что во время приготовления блюда на углях произошло возгорание масла. Сотрудники заведения самостоятельно потушили угли водой, а затем эвакуировали более 100 человек. На данный момент выясняются детали пожара, пострадавших нет.

Ранее мы писали, что тактильные карты для незрячих посетителей создали в "Новой Голландии". 

Фото: Piter.tv

Теги: новая голландия, пожар
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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