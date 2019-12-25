В Новой Голландии произошёл пожар в ресторане “Кузня”

Днём 28 марта, на кухне ресторана "Кузня" на острове Новая Голландия произошел пожар, сообщил Piter.tv источник в экстренных службах.
Известно, что во время приготовления блюда на углях произошло возгорание масла. Сотрудники заведения самостоятельно потушили угли водой, а затем эвакуировали более 100 человек. На данный момент выясняются детали пожара, пострадавших нет.
Ранее мы писали, что тактильные карты для незрячих посетителей создали в "Новой Голландии".
Фото: Piter.tv
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