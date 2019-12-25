В Новой Голландии произошёл пожар в ресторане “Кузня”

На данный момент выясняются детали пожара, пострадавших нет.

Днём 28 марта, на кухне ресторана "Кузня" на острове Новая Голландия произошел пожар, сообщил Piter.tv источник в экстренных службах.

Известно, что во время приготовления блюда на углях произошло возгорание масла. Сотрудники заведения самостоятельно потушили угли водой, а затем эвакуировали более 100 человек. На данный момент выясняются детали пожара, пострадавших нет.

Ранее мы писали, что тактильные карты для незрячих посетителей создали в "Новой Голландии".

Фото: Piter.tv