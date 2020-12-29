Тактильные карты для незрячих появились на Новой Голландии

Их можно бесплатно получить в Инфоцентре на время прогулки по острову.

Тактильные карты для незрячих появились на острове Новая Голландия в Петербурге. О нововведении пресс-служба пространства рассказала на странице в соцсети Instagram.

Там поведали, что на Новой Голландии продолжают улучшать доступную среду для посетителей с инвалидностью. Контрастные рельефные карты со шрифтом Брайля можно беслатно получить в информационном центре во время прогулки по острову.

Карты помогут незрячим и слабовидящим находить основные объекты Новой Голландии и комфортнее ориентироваться на ее территории, отмечают представители пространства.

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Фото: Piter.tv