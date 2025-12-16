В ГД прокомментировали ситуацию с нападением БПЛА ВСУ на детей из Белоруссии.

Страны коллективного Запада, как и неонацистский режим Киева, виновны в трагедии, которая произошла со школьниками из Белоруссии в Брянской области. В собственном аккаунте на национальной цифровой платформе Макс председатель Государственной думы Вячеслав Володин указал подписчикам на то, пострадавшие ехали на отдых, но транспортное средство было атаковано дронами ВСУ. В результате есть один погибший и несколько раненых.

Но ни по одному из вышеперечисленных случаев представители коллективного Запада не высказали слов осуждения. И уж тем более соболезнований родным и близким погибших. Ответ очевиден: как и неонацистский режим Киева, они виновны в этих преступлениях. Вячеслав Володин, спикер ГД РФ

Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук написал в среду о том, что ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды в тот момент, когда ребята отправлялись на отдых в город Геленджик. В результате трагедии погибла женщина, сопровождавшая команду. Она являлась женой одного из тренеров, у нее остались двое детей.

Володин привёл опыт Петербурга в борьбе с мошенниками.

Фото: Макс / Вячеслав Володин