Россиянам напомнили о важности пройти онкоскрининг

На первом месте по факторам риска находится рак кожи.

Общая популяция населения в России стареет, что влияет на риски по выявлению рака. Благодаря онкоскринингу медики могут находить патологии, которые хорошо лечатся на ранних этапах, сообщил в беседе с 360.ru врач-онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин.

Врач напомнил, что скрининг назначают для целенаправленного поиска определенных заболеваний, который помогает выявить патологии на ранней стадии. В большинстве случаев опухоль растет без видимых симптомов

Вы ее замечаете, когда она уже не в первой стадии, когда-либо нарушается целостность ткани, либо формируется узел, который мешает жизни человека. Евгений Черемушкин, онколог

В России здравоохранение прилагает все усилия для выявления ранних форм онкологических болезней, добавил собеседник издания.

Ранее мы сообщали, что в российских регионах беременным женщинам будут проводить новый скрининг.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)