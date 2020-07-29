Россиянам напомнили о важности пройти онкоскрининг

Общая популяция населения в России стареет, что влияет на риски по выявлению рака. Благодаря онкоскринингу медики могут находить патологии, которые хорошо лечатся на ранних этапах, сообщил в беседе с 360.ru врач-онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин.
Врач напомнил, что скрининг назначают для целенаправленного поиска определенных заболеваний, который помогает выявить патологии на ранней стадии. В большинстве случаев опухоль растет без видимых симптомов
Вы ее замечаете, когда она уже не в первой стадии, когда-либо нарушается целостность ткани, либо формируется узел, который мешает жизни человека.
Евгений Черемушкин, онколог
В России здравоохранение прилагает все усилия для выявления ранних форм онкологических болезней, добавил собеседник издания.
Ранее мы сообщали, что в российских регионах беременным женщинам будут проводить новый скрининг.
Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)
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