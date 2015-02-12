В РФ беременным женщинам будут проводить новый скрининг

Владимир Климов сообщил о нововведениях по медпомощи женщинам и детям.

Новый пренатальный скрининг на российской территории будет проводиться беременным женщинам в III семестре для выявления пороков развития плода. Соответствующее заявление журналистам новостного агентства "ТАСС" сделал главный внештатный специалист министерства по здравоохранению по вопросам акушерства Владимир Климов. Эксперт заметил, что согласно приказу №747н по стране утвержден новый порядок оказания медицинской помощи по профилю "Акушерство и гинекология". Речь идет не только о диагностике поздно манифестирующих пороков развития плода, крупного или маловесного плода, но также и об оценке маточного - плацентарного кровотока. Также ожидается расширение показаний для консультирования и родоразрешения женщин в медицинских организациях 3-го уровня.

По итогам пренатального скрининга III триместра лечащим врачом при сроке гестации 36 - 37 недель устанавливается полный клинический диагноз, и определяется маршрутизация пациентки в медицинскую организацию для планового родоразрешения. Владимир Климов, эксперт

По данным специалистам, такое решение является эффективной мерой профилактики осложнений как со стороны матери, так и плода. Скрининг позволит врачам улучшить перинатальные исходы, качество, безопасность и доступность оказания медицинской помощи как женщине, так и новорожденному малышу.

Детский городской сурдологический центр вскоре откроется в Петербурге после ремонта.

Фото: Piter.tv