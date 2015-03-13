Детский городской сурдологический центр вскоре откроется в Петербурге после ремонта

Реконструкция, занявшая два года, позволила увеличить полезную площадь здания, модернизировать медицинскую технику и обстановку, что обеспечит возможность обслуживания до 150 детей ежедневно.

В ближайшее время вновь начнет прием посетителей важный социальный объект в Петербурге — Детский городской сурдологический центр, открывшийся после капитального ремонта. Центр специализируется на помощи детям с диагнозом тугоухость и является уникальным, так как представляет собой единственный в России самостоятельный медицинский центр, расположенный в Выборгском районе на улице Есенина, 26, и в 2025 году отпразднует свое 30-летие. Об этом пишет "Вечерний Санкт-Петербург".

В 2025 году в Петербурге прошло обновление 10 лечебных учреждений, а до 2030 года планируется произвести капремонт еще 75 объектов здравоохранения.

Ежегодно услугами центра пользуется около 3,5 тысячи детей, что соответствует примерно 0,35% от численности детского населения города. Организация охватывает весь жизненный цикл ребенка, предлагая поддержку от этапа новорожденности, когда проводится аудиологический скрининг, до взрослого возраста, когда требуется протезирование. Мэр Санкт-Петербурга Александр Беглов подчеркнул: "Город систематически увеличивает количество и доступность сурдологической помощи. Сегодня мы обеспечиваем наших сограждан качественными слуховыми аппаратами, соответствующими высоким медицинским стандартам, что улучшает качество их жизни и даёт возможность полноценно функционировать обществу".

Член Постоянной комиссии ЗакСа по вопросам социальной политики и здравоохранения Вячеслав Бороденчик рассказал, что исполнительные органы власти формируют оптимальные условия для комфортного пребывания детей в медицинских организациях, включая семьи с детьми-инвалидами, которым необходима постоянная родительская поддержка. Депутат добавил, что государственные структуры действуют в рамках закона №367-ФЗ от 3 июля 2012 года, который регулирует основы охраны здоровья граждан в Санкт-Петербурге, включая создание профилактических программ, выявление заболеваний на ранних стадиях, популяризацию здорового образа жизни и обеспечение необходимыми лекарствами, специализированным питанием и медицинскими устройствами.

Фото: ВКонтакте / СПбГКУЗ Детский городской сурдологический центр