Матч команд РФ и Беларуси по адаптивному футболу состоялся в Петербурге

Итоги соревнований позволят определить победителей в каждой номинации и общее первенство по суммарному количеству набранных очков.

В прошедшие выходные, 6–7 декабря, в Петербурге прошли международные матчи по адаптивному футболу между сборными России и Белоруссии. В мероприятии приняли участие более 200 атлетов с особыми потребностями здоровья, сообщили изданию "Вечерний Санкт-Петербург" в пресс-службе Федерации футбола города.

Турнир включал в себя разнообразные дисциплины:

Футбол лиц с заболеванием церебральным параличом (формат 7×7, мужской);

Футбол глухих (мужчины, юноши);

Мини-футбол (5×5, категория В1 — тотально слепые, мужчины);

ПОДА-футбол на электроколясках (женщины и мужчины);

Футбол для людей с синдромом Дауна (девушки и юноши);

Трансплант-футбол (мужчины);

Футбол шагом для игроков от 60 лет.

Каждая команда сыграла два матча в выбранной дисциплине. Игровые встречи состоялись на спортивных площадках Приморского района:

Основной площадкой станет спортивный комплекс "Оптик" по адресу: ул. Долгоозёрная, дом 1, участок 47.

Матчи по дисциплине "ПОДА-футбол на электроколясках" примут стены Центра адаптивного спорта на Яхтенной улице, дом 39.

Реализацией проекта занимаются при поддержке гранта UEFA HatTrick. Основная цель мероприятия — привлечение внимания к вопросам социализации и равных прав людей с ограничениями здоровья, интеграция их в общественное пространство, а также продвижение адаптивного футбола в странах СНГ и совершенствование мастерства спортсменов.

Развитие инклюзивной футбольной среды входит в число ключевых направлений деятельности Российского футбольного союза. Только в 2025 году более шести с половиной тысяч болельщиков с особенностями здоровья посетили матчи российской сборной, а около трех тысяч спортсменов приняли участие в международном турнире "Стальная воля" — самом крупном событии в мире адаптивного футбола.

Ранее мы сообщили о том, что петербургские спортсмены взяли 10 золотых медалей на чемпионате мира по универсальному бою.

Фото: пресс-служба РФС