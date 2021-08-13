Петербургские спортсмены взяли 10 золотых медалей на чемпионате мира по универсальному бою

В копилке сборной Северной столицы также 3 серебряные и 6 бронзовых наград.

Спортсмены из Санкт-Петербурга завоевали 19 медалей на чемпионате и первенстве мира по универсальному бою, который проходил в Саратове. Как сообщили в пресс-службе городского Комитета по физической культуре и спорту, в активе петербургской сборной 10 золотых, 3 серебряные и 6 бронзовых наград.

Золотые медали завоевали Софья Морарь, Александр Жуков, Артур Король, Гебек Курбанов, Матвей Седнев, Виктор Банников, Добрыня Пынзарь, Джамиль Джамалов, Артём Елкин и Диана Волошина.

Фото: Telegram / Комитет по физической культуре и спорту

Универсальный бой — это комплексный вид спорта, сочетающий элементы рукопашного боя, борьбы и работы с оружием. Всего в соревнованиях участвовали представители более 20 стран. Ранее спортсмены города также показывали высокие результаты на всероссийских и международных соревнованиях по универсальному бою.

Ранее Piter.TV сообщал, что беспрецедентная выставка "Русская традиция" с 650 экспонатами ждёт петербуржцев.

Фото: Telegram / Комитет по физической культуре и спорту